США засуджує призов жителів анексованого Криму на військову службу Росії
|20:01 07.04.2020
|Крым
Сполучені Штати засуджують призов жителів Криму на військову службу Росії.
Про це повідомляє Посольство США в Україні, передає УНН.
"Ми доєднуємось до МЗС України і також засуджуємо призов жителів Криму на військову службу Росії. Крим це Україна, а Росія продовжує грубо порушувати міжнародні норми. Ми закликаємо Росію негайно та повною мірою покинути територію України та припинити порушення прав людини в Криму", - наголосили у посольстві.
Нагадаємо, напередодні міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через проведення Росією призову на війському службу на тимчасово окупованиму Криму.
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