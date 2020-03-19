Сполучені Штати засуджують призов жителів Криму на військову службу Росії.

Про це повідомляє Посольство США в Україні, передає УНН.

"Ми доєднуємось до МЗС України і також засуджуємо призов жителів Криму на військову службу Росії. Крим це Україна, а Росія продовжує грубо порушувати міжнародні норми. Ми закликаємо Росію негайно та повною мірою покинути територію України та припинити порушення прав людини в Криму", - наголосили у посольстві.

Нагадаємо, напередодні міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через проведення Росією призову на війському службу на тимчасово окупованиму Криму.