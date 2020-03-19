Британія вимагає від Росії припинити "весняний призов" в окупованому Криму
|19:41 07.04.2020
|Крым
Велика Британія вважає рішення РФ про "весняний призов" в окупованому Криму безсоромним порушенням міжнародного права і закликає Кремль негайно припинити це.
Про це посольство Великої Британії заявило у Twitter, повідомляє Укрінформ.
"Плани РФ призвати й незаконно перевезти 3 300 молодих кримчан через міждержавний кордон до Росії безсоромно порушують міжнародне право. Велика Британія закликає Росію негайно припинити порушення прав людини на українській території", - заявили у диппредставницві.
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти рішення окупаційною російською владою в Криму провести так званий "весняний призов" в армію та вимагає скасувати його.
За даними МЗС, з території Кримського півострова цієї весни планується направити для проходження "військової служби" майже 3,3 тисячі осіб.
Очікується, що більшість з них буде проходити "службу" за межами Кримського півострова, зокрема в Південному військовому окрузі, військові частини й командування якого безпосередньо залучені у здійсненні збройної агресії проти України на Донбасі.
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