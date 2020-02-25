Компанія Укрспецекспорт в рамках виконання державного оборонного замовлення розпочала поставки 37 одиниць БМП-1 для потреб армії.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому, передає Укрінформ.

"Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", розпочала процес поставки Міністерству оборони України 37 одиниць бойових машин піхоти БМП-1 для потреб Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, машини доставлено в Україну минулого тижня із випередженням передбаченого державним контрактом терміну. З 2 квітня розпочато технічну інспекцію партії. Поставки для Міністерства оборони України відбуваються за контрактом в рамках державного оборонного замовлення.

В пресслужбі наголошують що "Укрспецекспорт" забезпечила поставку БМП попри запровадження у країнах походження та транзиту техніки обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією COVID-19.

"Постачальник та Міноборони максимально сприяли у виконанні цього важливого для обороноздатності держави контракту. Без синергії спільних дій в нинішніх умовах виконувати такі замовлення важко: ринки, де традиційно продається військова техніка та озброєння, працюють нестабільно, у зв’язку із закриттям кордонів більшості країн світу питання фізичних міжнародних поставок також значно ускладнилося. І тим не менше, для Концерну є принциповим виконати всі зобов’язання перед державою в рамках уже підписаних контрактів і доставити потрібну військовим техніку вчасно. 37 бойових машин піхоти Збройні сили отримають вчасно", – прокоментував початок поставок генеральний директор Концерну Айварас Абромавичус.