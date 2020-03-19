У Криму ще один випадок коронавірусу "привезли" з Москви
|19:01 07.04.2020
|Крым
У вівторок «влада» в окупованому Криму підтвердила новий випадок коронавірусної інфекції на території півострова. Хворий - житель Криму, який прибув з Москви.
Про це повідомляє в Facebook кримський журналіст Заїр Акадиров, передає Укрінформ.
«У Криму за останню добу підтверджено ще один випадок захворювання на коронавірус. Хвора - жінка, яка їздила в Москву до доньки і звідти повернулася з інфекцією. Встановлено 4 близьких контакти, її родичі, а також 6 віддалених контактів», - йдеться у повідомленні журналіста.
Як стверджує «влада», в результаті проведених досліджень аналіз на коронавірус у контактних осіб негативний. Сама хвора перебуває в умовах стаціонару.
Загалом на 7 квітня кількість хворих на коронавірус на території Криму - 27 осіб, в тому числі 5 - у Севастополі.
Під медичним наглядом перебувають 2 900 осіб. Знято з нагляду 88 осіб і знову взято - 52.
Повідомляється, що в Криму продовжили оголошену з 3 до 6 квітня "самоізоляцію" до 30 квітня. Кримчани повинні залишатися за місцем проживання (перебування). Винятки становлять: випадки звернення за екстреною медичною допомогою; похід у найближчий магазин; вигулювання собак; винесення сміття, а також походи на роботу, якщо діяльність організації не призупинено.
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