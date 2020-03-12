У Румунії в одному із пологових будинків у десяти новонароджених дітей виявили коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє Romania Insider, передає ЗІК.

"Десятеро новонароджених здали позитивний тест на коронавірус (COVID-19) у пологовому будинку в місті Тімішоара, що на заході Румунії", - йдеться у повідомленні.

Однак, за попередньою інформацією, матері немовлят не інфіковані. Зокрема, тести на коронавірус, які здали жінки, показали негативні результати.

Як зазначається, з 2 по 4 квітня з лікарень були виписані дев’ятеро матерей із зараженими коронавірусом дітьми. Проте, одна пацієнтка з дитиною залишається у медзакладі. У зв'язку з цим міністр охорони здоров’я Румунії Нелу Татару наказав провести розслідування.

Нагадаємо, напередодні, 6 квітня, президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що уряд продовжить надзвичайний стан, який закінчується наступного тижня, ще на 30 днів.