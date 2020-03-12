У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
|18:41 07.04.2020
|Румыния
У Румунії в одному із пологових будинків у десяти новонароджених дітей виявили коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це повідомляє Romania Insider, передає ЗІК.
"Десятеро новонароджених здали позитивний тест на коронавірус (COVID-19) у пологовому будинку в місті Тімішоара, що на заході Румунії", - йдеться у повідомленні.
Однак, за попередньою інформацією, матері немовлят не інфіковані. Зокрема, тести на коронавірус, які здали жінки, показали негативні результати.
Як зазначається, з 2 по 4 квітня з лікарень були виписані дев’ятеро матерей із зараженими коронавірусом дітьми. Проте, одна пацієнтка з дитиною залишається у медзакладі. У зв'язку з цим міністр охорони здоров’я Румунії Нелу Татару наказав провести розслідування.
Нагадаємо, напередодні, 6 квітня, президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що уряд продовжить надзвичайний стан, який закінчується наступного тижня, ще на 30 днів.
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