Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Ескендера Сулейманова поместили в психиатрическую больницу.

Об этом Крымскотатарскому Ресурсному Центру сообщила мать политзаключенного, добавляя, что это - один из методов морального воздействия на политзаключенных, которое приравнивается к пыткам.

Зера Сулейманова подчеркнула, что свиданий не дают, а связь держат через адвоката. Они видились только раз, на первом продлении срока, потом все суды проходили в закрытом режиме.

"Когда я увидела своего сына в стеклянной клетке, у меня как у матери сжалось сердце, но плакать я не имела морального права. Был только один вопрос: "за что"? Эскендер держался стойко, он не был сломлен, потому что знал, что он не виновен", - рассказала она.

Состояние здоровья политзаключенного не на должном уровне из-за отсутствия нормального питания. У него хроническая язва кишечника, грибок на пальцах ног. Находясь в таких антисанитарных условиях, эти болезни периодически обостряются.

"Младший сын Руслан был этапирован из Ростова в Крым, в Симферополь. Я Руслана не видела целый год, так как по состоянию своего здоровья не могла выехать в Ростов. Без сыновей нам, старикам, очень тяжело", - добавила мать.

Напомним, что 10 июня российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в Алуште, Белогорске и Симферополе. В результате были задержаны 8 человек по подозрению в причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". 10 и 11 июня Киевский районный "суд" Симферополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 августа задержанным после обысков крымским татарам - Ризе Омерову, Энверу Омерову, Айдеру Джеппарову, Ескендеру Сулейманову, Руслану Нагаеву, Эльдару Кантимирову, Руслану Менсутову и Ленуру Халилову.