Министерство природных ресурсов и экологии страны-агрессора по итогам проверки признало оккупированный Крым «не полностью готовым к лесопожарному сезону 2020 года».

«По итогам проверок Рослесхоза к лесопожарному сезону 2020 года признаны ограниченно готовыми регионы в Южном федеральном округе: Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Республика Крым, Краснодарский край», — заявили в ведомстве, передает Флот2017.

Отмечается, что у крымских «властей»:

-не укомплектован штат наземных и авиационных сил пожаротушения;

-слабая подготовка лесопожарных формирований по тактике и технике тушения;

-отсутствуют заключенные договора на авиалесозащиту.