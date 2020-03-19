Оккупанты признали — Крым не готов к борьбе с лесными пожарами в 2020 году
|18:01 07.04.2020
|Крым
Министерство природных ресурсов и экологии страны-агрессора по итогам проверки признало оккупированный Крым «не полностью готовым к лесопожарному сезону 2020 года».
«По итогам проверок Рослесхоза к лесопожарному сезону 2020 года признаны ограниченно готовыми регионы в Южном федеральном округе: Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Республика Крым, Краснодарский край», — заявили в ведомстве, передает Флот2017.
Отмечается, что у крымских «властей»:
-не укомплектован штат наземных и авиационных сил пожаротушения;
-слабая подготовка лесопожарных формирований по тактике и технике тушения;
-отсутствуют заключенные договора на авиалесозащиту.
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