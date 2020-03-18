Туреччина взяла під контроль експорт лимонів на тлі зростання внутрішнього попиту через пандемію коронавірусу .

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Обмеження, що починається у вівторок, буде діяти до кінця серпня.

Лимони використовуються для приготування традиційного турецького одеколону. Деякі бренди мають досить високий вміст алкоголю (80%), і вони можуть служити дезінфікуючим засобом, що веде до зростання продажів в умовах пандемії.

Лимони, які є багатим джерелом вітаміну С, також споживаються громадянами для підвищення імунітету. Ціни на лимон різко зросли з початку спалаху епідемії.

Туреччина також обмежила експорт медичного обладнання, такого як апарати штучної вентиляції легенів і захисний одяг.

На сьогодні в країні зареєстровано 30 217 випадків захворювання коронавірусів, а кількість загиблих складає 649 осіб.

Нагадаємо, з 4 квітня у Туреччині заборонили людям віком до 20 років виходити з дому без нагальної потреби. Раніше комендантська година була введена для людей старше 65 років.

Також оголосили 15-денну заборону на в'їзд або виїзд транспортних засобів з 31 провінції, у тому числі зі Стамбула. У громадські місця дозволено виходити лише у масках.