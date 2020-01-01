Влада Вірменії заборонили в'їзд в країну іноземцям через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Вірменії у Facebook, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що уряд країни вніс зміну до рішення про оголошення режиму надзвичайного положення, яким забороняється в'їзд до Вірменії через прикордонні пропускні пункти іноземцям, незалежно від місця прибуття.

"Згідно з рішенням, в'їзд в країну через прикордонні пункти на весь період надзвичайного стану забороняється будь-якій людині, яка не є громадянином Вірменії, або членом його сім'ї, а також не має право на законне проживання у Вірменії", - йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, виняток становлять дипломатичні представники іноземних держав, співробітники консульств та міжнародних організацій, члени їх сімей, а також особи, що в'їжджають з дозволу коменданта.

Нагадаємо, у Вірменії продовжили карантинні заходи до 10 квітня для боротьби з коронавірусом.

Крім того, 24 березня уряд Вірменії посилив заходи в рамках режиму надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу. Так, були введені обмеження на вільне пересування громадян. Тепер при виході з будинку всі громадяни зобов'язані мати при собі паспорт або ID-карту.