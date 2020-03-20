Болгарія забороняє в'їзд іноземцям майже з усього світу через коронавірус

16:41 07.04.2020   Болгария

Болгарія заборонила в'їзд на свою територію громадянам з усього світу, за винятком 19 країн-членів ЄС, для стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Я тимчасово забороняю в'їзд на територію Болгарії всім громадянам третіх країн через всі прикордонні контрольно-пропускні пункти повітряним, морським, залізничним або автомобільним транспортом", - йдеться в заяві міністра охорони здоров'я.

Міністр також заборонив в'їзд всім людям з Італії, Іспанії, Франції, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Австрії, Бельгії, Ісландії, Ліхтенштейну і Люксембургу.

Винятки будуть зроблені для болгарських громадян, які повертаються додому, а також для тих, хто має довгострокові дозволи на проживання в країні, та їхніх родин.

У заяві говориться, що ці заходи не будуть застосовуватися до медиків, соціальних працівників, транспортних бригад, державних чиновників і сезонних сільськогосподарських робітників.

З середини березня в Болгарії закрили школи, ресторани і бари та обмежили поїздки між містами. Станом на ранок вівторка в країні підтверджено 565 випадків коронавірусу, в результаті хвороби померли 22 людини.

Нагадаємо, уряд Данії почне послаблювати жорсткі карантинні обмеження з наступного тижня, зокрема, відкриє дитячі садки та початкові школи.

У Чехії громадянам знову дозволили займатися неконтактними видами спорту, наприклад, бігом та тенісом, а також відкрили деякі магазини.



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