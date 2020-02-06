Поряд з Росією: Україна потрапила до 10 країн із найбільшою кількістю в’язнів

16:21 07.04.2020   Украина

Україна опинилася в десятці країн з найбільшою кількістю мешканців місць позбавлення волі.

Про це йдеться у звіті Ради Європи за річний період до кінця січня 2019 року, який є у розпорядженні "Європейська правда".

Згідно з даними дослідження, Україна входить до числа країн з найбільшим числом ув'язнених (52 973), поряд з Росією (563 166 ув'язнених), Туреччиною (269 806), Великобританією (Англія і Уельс) (82 236), Польщею (72 204), Францією (70 059), Німеччиною (63 643), Італією (60 125) та Іспанією (50 612).

Крім того, рівень ув’язнень в Україні – 125,7 ув’язнених на 100 тисяч населення є вищим за середній показник по Європі – 106 в’язнів на 100 тисяч населення. Водночас за цим показником Україна знаходиться значно нижче таких країн, як  Росія (386 ув'язнених на 100 000 жителів), Туреччина (329) і Грузія (270).

Згідно з інформацією про щільність в'язниць, то 15 країн страждають від загальної переповненості місць позбавлення волі – йдеться про понад 100 ув'язнених на 100 місць. У десяти з них перенаселеність була особливо серйозною: Туреччина( 123), Бельгія (121), Італія (119), Франція (117), Угорщина (115), Румунія (113), Мальта (107), Греція (107), Австрія (106) і Сербія (106).

У контексті пандемії коронавірусної хвороби генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич підкреслила необхідність того, щоб відповідні органи взяли до уваги заяву про принципи, опубліковані  Комітетом  із запобігання тортурам, які стосуються поводження з особами, позбавленими волі.

 "Тюремні адміністрації і всі відповідні органи влади повинні прагнути вдаватися до альтернатив позбавлення волі, зокрема в ситуаціях переповненості в'язниць, і вживати всіх можливих заходів для захисту як тюремного населення, так і тюремного персоналу", - заявила вона.

Як повідомлялося, у Франції через епідемію коронавірусу звільнили 6266 ув'язнених, це 10% осіб, які утримувалися в установах відбування покарання.



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