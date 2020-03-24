Таран назвав "сьогоденням і майбутнім" оборонну реформу в Україні за стандартами НАТО
|16:01 07.04.2020
|Украина
Наше сьогодення і майбутнє — це євроатлантична інтеграція та послідовна оборонна реформа в Україні за стандартами НАТО.
Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран у привітанні Організації Північноатлантичного договору з нагоди 71-ї річниці формування, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Наше сьогодення і майбутнє — це євроатлантична інтеграція та послідовна оборонна реформа в Україні за стандартами НАТО. Це дасть можливість підвищити нашу бойову готовність та взаємосумісність з військами Альянсу для захисту національних інтересів та забезпечення стабільності в регіоні. Ми і надалі йтимемо цим шляхом разом з нашими друзями — всіма країнами-членами НАТО для досягнення стратегічної мети України, яка закріплена в Конституції Держави", — заявив Таран.
Також міністр оборони зазначив, що за весь цей час НАТО надійно зберігає безпеку в євроатлантичному регіоні. "Всі 30 союзників Альянсу об’єднані системою колективної оборони на засадах спільних демократичних цінностей та воєнних стандартів. Для України історія відносин з НАТО — це шлях особливого та взаємовигідного партнерства, яке ми щиро цінуємо. Ми завжди разом виконуємо завдання в операціях підтримання миру та вдосконалюємо вишкіл військ під час багатонаціональних навчань", - зазначив він.
Окрім того, за його словами, Україна першою зробила внесок до Сил Реагування НАТО, а зараз Альянс цілеспрямовано підтримує нашу державу для відновлення її територіальної цілісності та суверенітету.
Нагадаємо, у НАТО вирішили поглибити партнерські відносини з Україною та Грузією з навчаннями в стратегічному Чорноморському регіоні, а також спільною роботою з протидії гібридній війни.
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