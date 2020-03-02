Росія заявила, що Трамп "хоче захопити інші планети"
|15:41 07.04.2020
|Россия
Американський президент Дональд Трамп підписав указ про право США комерційно освоювати ресурси на Місяці, Марсі та інших небесних тілах. У «Роскосмосі» таке рішення розкритикували.
Згідно з документом, розміщеним на сайті Білого дому, «американці повинні мати право займатися комерційним дослідженням, добуванням й використанням ресурсів у космічному просторі відповідно до чинного законодавства», повідомляє УНІАН.
У відповідь Росія назвала указ Трампа «спробою захопити інші планети» і пригадали досвід «однієї країни». «В історії вже були приклади, коли одна країна вирішила почати захоплення територій у своїх інтересах – усі пам’ятають, що з цього вийшло», – заявив заступник гендиректора «Роскосмоса» з міжнародного співробітництва Сергій Савельєв.
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