The New York Times виправило карту України без Криму
|15:21 07.04.2020
|Крым
Американське видання The New York Times виправило карту поширення пандемії COVID-19, де Крим відзначений "російським".
Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення посольства України в США у Twitter.
"Дуже цінуємо, що New York Times виправило карту Криму у своїй статті і не брало дані від російських окупантів", - написали у посольстві.
Дипломати також опублікували нове зображення, на якому півострів не позначений частиною держави-окупанта.
Нагадаємо, раніше посольство України закликало американське видання виправити карту з "російським" Кримом.
Як повідомлялося раніше, The New York Times вже публікувало карту України без Криму.
Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".
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