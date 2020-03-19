Окупанти засудили кримчанина Кашука до майже 4 років колонії

15:01 07.04.2020   Крым

В окупованому Криму так званий Вірменський міський суд засудив до трьох років і 8 місяців позбавлення волі кримчанина Дениса Кашука, звинуваченого у «зберіганні вибухівки».

Про це повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

"ФСБ звинувачує його за двома статтями - 222 і 222.1 Кримінального кодексу РФ («незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів»), - йдеться в повідомленні.

Сторона захисту Кашука попередньо не має наміру подавати апеляцію на вирок.

У коментарі Крим.Реаліі адвокат Сергій Легостов повідомив, що «Денис сприйняв вирок задовільно».

«Три роки і вісім місяців - це дуже щадний вирок за трьома складами злочину, в яких звинувачують нашого підзахисного. Попередньо сторона захисту не має наміру подавати апеляційну скаргу. Сам Денис, на мій погляд, сприйняв вирок задовільно, наскільки це можливо в даній ситуації. Почуває він себе також задовільно», - сказав адвокат.

Як повідомлялося, ФСБ в окупованому Криму 17 грудня 2019 року затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за звинуваченням у виготовленні вибухових речовин.

Чоловіка змусили написати заяву про відмову від адвоката, яку йому продиктував слідчий. Наступного дня у нього вдома провели обшук, вилучивши техніку та електронні носії.

Рідні заарештованого підтвердили, що Кашук відмовився від незалежних адвокатів, пояснивши, що він змушений це робити заради безпеки своїх близьких.

20 грудня "суд" заарештував Кашука на два місяці.

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного затримання в окупованому Криму громадянина України Руслана Кашука.

МЗС України висловив протест Росії у зв'язку із затриманням в окупованому Криму Дениса Кашука.



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