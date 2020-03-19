Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ стрімко перевищила 7 400 осіб, 58 людей - померли
|14:41 07.04.2020
|Россия
За останню добу в Росії зареєстровано 1 154 нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19 в 43 регіонах.
Про це повідомив оперативний штаб по боротьбі з вірусом, зазначає УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.
Напередодні приріст склав 954 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 7 497 осіб.
“За добу видужали 88 осіб: Москва — 16, Московська область −13, Чеченська республіка — 12, Свердловська область — 9, Воронезька область — 5, Нижегородська область — 4, Кіровська область — 4, Сахалінська область — 4, Калінінградська область — 3, Республіка Саха (Якутія) — 3, Орловська область — 3, Пермський край — 2, Костромська область — 2, Челябінська область — 2, Республіка Татарстан — 2, Краснодарський край −1, Тамбовська область — 1, Бєлгородська область — 1, Республіка Мордовія — 1. Також за добу зафіксовано 11 летальних випадків: 2 в Москві, 5 в Московській області, 1 в Краснодарському краї, 1 в Республіці Бурятія, 1 в Приморському краї, 1 в Іркутській області. За весь період в Росії від коронавірусу померло 58 осіб”, — вказано у повідомленні.
За даними Роспотребнадзора, під медичним наглядом в цілому по Росії за минулий період 2020 року перебувало 428 999 осіб, за станом на 6 квітня 2020 року за контролем залишаються 185 789 осіб. На сьогоднішній день проведено більше 795 тисяч лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу в матеріалі від людей.
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