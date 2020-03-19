В Крыму ожидают всплеска безработицы через месяц
|14:21 07.04.2020
|Крым
Подконтрольный России "министр" труда и социальной защиты оккупированного Крыма Елена Романовская сообщила, что в поисках работы на полуострове сейчас официально больше шести тысяч человек, при этом всплеск безработицы в оккупированном Крыму, по ее мнению, ожидается уже в мае.
Об этом она сказала 7 апреля на заседании "оперативного штаба" оккупированного Крыма по противодействию распространения коронавируса, передают Крым.Реалии.
«Есть работа в Симферополе и в Ялте. Но в сельских регионах с этим сложнее. На одного соискателя приходится полвакансии… В качестве безработных официально на сегодня 6 130 человек. Ожидаем, конечно, всплеск безработицы после апреля месяца», – сообщила Романовская.
По данным российского минздрава оккупированного Крыма, к 7 апреля из-за коронавируса под меднаблюдением в Крыму находится 2900 человек. Российский "глава" Крыма Сергей Аксенов 7 апреля сообщил о новом зараженном коронавирусом.
Российские "власти" оккупированного Севастополя утверждают, что к 7 апреля в городе не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, под наблюдением по месту жительства находится 1340 человек.
6 апреля также сообщалось о выявлении нового зараженного коронавирусной инфекцией в Крыму, под медицинским наблюдением находилсь почти три тысячи человек, пятерых выписали.
С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, на территории аннексированных Крыма и Севастополя введен режим «повышенной готовности».
Режим самоизоляции продлили в Крыму до 30 апреля, в Севастополе – до 12 апреля.
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