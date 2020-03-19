Кількість хворих на Covid-19 в окупованому Криму зросла на одну людину за минулу добу і досягла 26 людей, повідомляється в інфографіку Кримської правозахисної групи, заснованому на даних Росспоживнагляду.

Згідно з інфографіком, різке зростання кількості хворих спостерігалося з 21 березня, коли повідомили про першого хворого, до 26 березня, коли їхня кількість досягла 19, а після цього вона збільшується на один-два випадки щодня, повідомляє Інтерфакс-Україна.