У Криму кількість хворих на Covid-19 зросла до 26 -Кримська правозахисна група
|14:01 07.04.2020
|Крым
Кількість хворих на Covid-19 в окупованому Криму зросла на одну людину за минулу добу і досягла 26 людей, повідомляється в інфографіку Кримської правозахисної групи, заснованому на даних Росспоживнагляду.
Згідно з інфографіком, різке зростання кількості хворих спостерігалося з 21 березня, коли повідомили про першого хворого, до 26 березня, коли їхня кількість досягла 19, а після цього вона збільшується на один-два випадки щодня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Ще на цю тему:
20:50 07.04.2020
Кримського журналіста відправили в обсервацію після повернення з материкової України
Кримського журналіста відправили в обсервацію після повернення з материкової України
19:01 07.04.2020
У Криму ще один випадок коронавірусу "привезли" з Москви
У Криму ще один випадок коронавірусу "привезли" з Москви
14:21 07.04.2020
В Крыму ожидают всплеска безработицы через месяц
В Крыму ожидают всплеска безработицы через месяц
13:21 07.04.2020
Covid-19 в оккупированном Крыму. Сухие цифры
Covid-19 в оккупированном Крыму. Сухие цифры
11:15 07.04.2020
Всех приезжающих в оккупированный Севастополь хотят закрывать на 14-дневный карантин
Всех приезжающих в оккупированный Севастополь хотят закрывать на 14-дневный карантин
11:01 07.04.2020
У Генічеську підготували місце для обсервації громадян, які прибувають з анексованого Криму
У Генічеську підготували місце для обсервації громадян, які прибувають з анексованого Криму
10:15 07.04.2020
Українські прикордонники вийшли з самоізоляції після контакту з хворим на COVID-19 кримчанином
Українські прикордонники вийшли з самоізоляції після контакту з хворим на COVID-19 кримчанином
18:01 03.04.2020
Жителів Криму і ОРДЛО зобов'яжуть пройти обсервацію
Жителів Криму і ОРДЛО зобов'яжуть пройти обсервацію