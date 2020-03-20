На 07.00 7 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 87 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 18 осіб, повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

Стосовно померлої особи: жінка, працівник ЗС України однієї з військових частин з Івано-Франківської області. з 20.03.2020 знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. 27.03.2020 стан погіршився, була госпіталізована до ЦРЛ м. Надвірна, 30.03.2020 переведена до реанімаційного відділення, 06.04.2020 о 6.00 померла. Діагноз COVID-19 підтверджено ввечері 06.04.2020.

Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.