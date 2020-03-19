Covid-19 в оккупированном Крыму. Сухие цифры
|13:21 07.04.2020
|Крым
Пресс-служба "министерства" здравоохранения оккупированного Крыма публикует информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в республике. Только сухие цифры.
"По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2900 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому - 2817 человек, в стационарах находятся 61 человек, изолировано в обсерваторы – 22 человека. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 22 положительных на Covid-19. Выписано - 5", - говорится в сообщении, передают Ялта-24.
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