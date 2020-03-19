Міністерство охорони здоров'я вивчить феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 7 квітня, який транслювався на сторінці МОЗ у Facebook, повідомляє УНІАН.

Як зазначив Ляшко, випадки коронавірусної інфекції зафіксовано у всіх регіонах України, крім Миколаївської області.

«Тому у нас сьогодні працюють бригади медпрацівників, до складу яких входять представники ДСНС, МОЗ. Також окремо від них працюють експерти-вірусологи, які їздять по різних лабораторіях. Тому феномен Миколаївської області буде детально розглянуто, чому саме там не зареєстровані випадки. Чи це реальна картина, або ж у нас є порушення алгоритмів», – сказав він.



