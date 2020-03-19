Феномен Миколаївської області: МОЗ перевірить, чи справді у регіоні немає COVID-19
|13:01 07.04.2020
|Украина
Міністерство охорони здоров'я вивчить феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 7 квітня, який транслювався на сторінці МОЗ у Facebook, повідомляє УНІАН.
Як зазначив Ляшко, випадки коронавірусної інфекції зафіксовано у всіх регіонах України, крім Миколаївської області.
«Тому у нас сьогодні працюють бригади медпрацівників, до складу яких входять представники ДСНС, МОЗ. Також окремо від них працюють експерти-вірусологи, які їздять по різних лабораторіях. Тому феномен Миколаївської області буде детально розглянуто, чому саме там не зареєстровані випадки. Чи це реальна картина, або ж у нас є порушення алгоритмів», – сказав він.
Ще на цю тему:
13:41 07.04.2020
Епідеміологічна обстановка в Збройних Силах України
Епідеміологічна обстановка в Збройних Силах України
12:21 07.04.2020
Со вторника пересечь границу Украины можно только на автомобиле и только в 3 пунктах в Одесской области
Со вторника пересечь границу Украины можно только на автомобиле и только в 3 пунктах в Одесской области
11:30 07.04.2020
В Херсонській області на коронавірус захворіла 3-річна дитина
В Херсонській області на коронавірус захворіла 3-річна дитина
10:01 07.04.2020
В Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19, 45 людей померли
В Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19, 45 людей померли
09:30 07.04.2020
В Одесі підтвердили COVID-19 ще у трьох осіб
В Одесі підтвердили COVID-19 ще у трьох осіб
18:41 03.04.2020
Угорщина змінила правила перетину кордону для українців
Угорщина змінила правила перетину кордону для українців
18:21 03.04.2020
В Одеській області збільшилась кількість випадків коронавірусу
В Одеській області збільшилась кількість випадків коронавірусу
16:41 03.04.2020
В Україні осіб, котрі порушили самоізоляцію двічі, примусово відправлятимуть в обсерватор
В Україні осіб, котрі порушили самоізоляцію двічі, примусово відправлятимуть в обсерватор
16:21 03.04.2020
Карантинні обмеження в Україні: що ще заборонено до 24 квітня
Карантинні обмеження в Україні: що ще заборонено до 24 квітня
11:45 03.04.2020
В Одесі розробили регіональний протокол лікування COVID-19
В Одесі розробили регіональний протокол лікування COVID-19