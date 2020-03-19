Оккупанты вывели подразделения ПВО на Опук на стрельбы

12:41 07.04.2020   Крым

ЧФ РФ провел учения подразделений противовоздушной обороны. На полигоне Опук (Ленинский район, временно оккупированная территория АР Крым) подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы по воздушным целям.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

В учениях приняли участие расчёты ЗРК «Оса», «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Во время учения средства ПВО обнаружили в воздухе условного противника с применением радиолокационных станций. После установления типа и характеристики цели, операторы передали сигнал зенитно-ракетным подразделениям.

Расчеты ЗРК «Игла» выполнили задачи по охране и обороне командных пунктов от нанесения воздушных ударов с БПЛА условного противника. Расчёты ракетных комплексов провели боевые стрельбы по целям, имитирующим средства воздушного нападения.

В ходе учения расчёты ЗРК провели разведку воздушной обстановки в условиях радиоэлектронных помех «противника». Военнослужащие учились определять координаты целей и осуществлять пуски ракет.



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