ЧФ РФ провел учения подразделений противовоздушной обороны. На полигоне Опук (Ленинский район, временно оккупированная территория АР Крым) подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы по воздушным целям.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

В учениях приняли участие расчёты ЗРК «Оса», «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Во время учения средства ПВО обнаружили в воздухе условного противника с применением радиолокационных станций. После установления типа и характеристики цели, операторы передали сигнал зенитно-ракетным подразделениям.

Расчеты ЗРК «Игла» выполнили задачи по охране и обороне командных пунктов от нанесения воздушных ударов с БПЛА условного противника. Расчёты ракетных комплексов провели боевые стрельбы по целям, имитирующим средства воздушного нападения.

В ходе учения расчёты ЗРК провели разведку воздушной обстановки в условиях радиоэлектронных помех «противника». Военнослужащие учились определять координаты целей и осуществлять пуски ракет.