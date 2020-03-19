Оккупанты вывели подразделения ПВО на Опук на стрельбы
|12:41 07.04.2020
|Крым
ЧФ РФ провел учения подразделений противовоздушной обороны. На полигоне Опук (Ленинский район, временно оккупированная территория АР Крым) подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы по воздушным целям.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
В учениях приняли участие расчёты ЗРК «Оса», «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».
Во время учения средства ПВО обнаружили в воздухе условного противника с применением радиолокационных станций. После установления типа и характеристики цели, операторы передали сигнал зенитно-ракетным подразделениям.
Расчеты ЗРК «Игла» выполнили задачи по охране и обороне командных пунктов от нанесения воздушных ударов с БПЛА условного противника. Расчёты ракетных комплексов провели боевые стрельбы по целям, имитирующим средства воздушного нападения.
В ходе учения расчёты ЗРК провели разведку воздушной обстановки в условиях радиоэлектронных помех «противника». Военнослужащие учились определять координаты целей и осуществлять пуски ракет.
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