Правительство усилило карантинные меры на границе: с 7 апреля пунктов пропуска становится меньше, а пересечь границу пешком будет практически невозможно. На всю Украину остается 19 работающих пунктов, в Одесской области их три.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

С 00:00 вторника, 7 апреля, останется только 19 пунктов пропуска, где можно будет пересечь границу на собственном автомобиле. В Одесской области таких пунктов будет три: Паланка-Маяки-Удобное, Староказачье и Рени. Впрочем, для эвакуации украинцев из-за границы по решению уполномоченных министерств и ведомств могут сделать исключение.

Пограничники также отметили, что в связи с ограничениями, на границе нет ни одного пункта пропуска, где осуществляется пешеходное сообщение.

Как рассказал пресс-секретарь пограничной службы Андрей Демченко в комментарии изданию "Украинская правда", ранее пересекать границу пешком можно было благодаря договоренностям пограничников разных стран.

Людям надо четко понимать, что пересечь границу пешком будет практически невозможно. Поскольку не исключено, что смежные стороны не будут пропускать их в пешем порядке и не будут идти на этот шаг, чтобы курсировали автобусы для их перевозки, – сказал он.

Отметим, что ранее, анонсируя усиления карантина, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что на границах будет работать 21 пункт пропуска.