Минобороны государства-оккупанта готовит госпитальное судно «Енисей» ЧФ РФ для размещения военнослужащих, больных коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «вриогубернатора» Севастополя Михаила Развожаева, передает Флот2017.

«Даже большой медицинский корабль «Енисей», корабль-госпиталь, сейчас тоже приводится в порядок как резервная мощность. Думаю, до этого не дойдет, но, тем не менее, продумываем все детали и все ресурсы, которые можно задействовать», — сказал Развожаев.

Отметим, что «Енисей» более 20 лет не выходил в море и стоит пришвартованный в Севастопольской бухте. На прогулках по бухтам Севастополя – он один из экскурсионных объектов. ЧФ РФ использует корабль-госпиталь как поликлинику для медосмотров и бесплатный военный отель для командования.

«Енисей» может принять на борт около 450 больных.

В росСМИ отмечают, что на других флотах России подобные «госпиталя» в лучшем состоянии. Но минобороны оккупантов решило использовать данный корабль для госпитализации военных.

Минобороны РФ приняло решение свозить в оккупированный Севастополь военных, больных коронавирусом. Таким образом увеличивается «вирусная нагрузка» на оккупированный Севастополь.