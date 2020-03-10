Американська федеральна прокуратура 6 квітня вперше звинуватила колишніх футбольних функціонерів із кількох країн в отриманні хабарів від Росії і Катару. Ці країни домагалися і отримали право проведення чемпіонатів світу з футболу в 2018 і 2022 роках.

Згідно з обвинувальним висновком, колишній віцепрезидент ФІФА з Тринідаду і Тобаго Джек Ворнер отримав від Росії п’ять мільйонів доларів через мережу підставних компаній, повідомляє Радіо Свобода.

Частину цих коштів виплатили американські фірми, які представляли інтереси Росії під час підготовки до чемпіонату світу. Колишній член виконавчого комітету ФІФА від Гватемали Рафаель Сальгеро звинувачується в отриманні мільйона доларів за голосування за надання Росії права проведення чемпіонату. Аргентинцеві Хуліо Грондоні, парагвайцеві Ніколасу Леосу і бразильцеві Рікардо Тейшейрі висунуті звинувачення в отриманні хабарів від Катару.

Процес голосування в 2010 році, в результаті якого Росія і Катар отримали право на проведення чемпіонатів світу з футболу, супроводжувала серія скандалів і розслідувань. Росія здобула тоді гору в протистоянні з Англією та спільними заявками Нідерландів і Бельгії, Іспанії та Португалії. Катар випередив у боротьбі за право приймати світову першість Сполучені Штати.

Ці результати одразу ж викликали підозри. Більш як половина учасників голосувань, серед яких і президент ФІФА Зепп Блаттер, стали об'єктами різних звинувачень. Блаттер згодом був усунений із посади президента після розслідування, проведеного комітетом ФІФА з етичних питань. Інші фігуранти справи стали об’єктами звинувачень у справах про продаж прав на трансляцію ігор чемпіонату і були змушені піти у відставку.

Нинішні офіційні звинувачення є першими, в яких стверджується, що Росія і Катар отримали право проведення чемпіонатів світу з футболу, підкупивши чиновників ФІФА.