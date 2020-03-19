Всех приезжающих в оккупированный Севастополь хотят закрывать на 14-дневный карантин
|11:15 07.04.2020
|Крым
"Власти" оккупированного Севастополя хотят принять постановление, по которому всех приезжающих в город людей можно было бы отправлять на обязательную двухнедельную самоизоляцию.
С соответствующим предложением Михаил Развожаев обратился к "начальнику межрегионального управления" Роспотребнадзора оккупированного Наталье Пеньковской, сообщают Примечания.
По словам "врио губернатора", это необходимо для того, чтобы все приезжающие или возвращающиеся из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России в случае заболевания коронавирусом не разносили инфекцию.
Методика будет идентична той, которую использовали для изоляции прибывших из-за границы севастопольцев.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе введен контроль над перемещениями горожан.
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