"Власти" оккупированного Севастополя хотят принять постановление, по которому всех приезжающих в город людей можно было бы отправлять на обязательную двухнедельную самоизоляцию.

С соответствующим предложением Михаил Развожаев обратился к "начальнику межрегионального управления" Роспотребнадзора оккупированного Наталье Пеньковской, сообщают Примечания.

По словам "врио губернатора", это необходимо для того, чтобы все приезжающие или возвращающиеся из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России в случае заболевания коронавирусом не разносили инфекцию.

Методика будет идентична той, которую использовали для изоляции прибывших из-за границы севастопольцев.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе введен контроль над перемещениями горожан.