В Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19, 45 людей померли

10:01 07.04.2020   Украина

 В Україні на 9:00 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 45 - летальні.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook, передає УНН.

"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки", - повідомили у МОЗ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 77 випадків;
Волинська область — 34 випадки;
Дніпропетровська область — 15 випадків;
Донецька область — 10 випадків;
Житомирська область — 11 випадків;
Закарпатська область — 38 випадків;
Запорізька область — 41 випадок;
Івано-Франківська область — 160 випадків;
Кіровоградська область — 53 випадки;
Київ — 253 випадки;
Київська область — 97 випадків;
Львівська область — 29 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 30 випадків;
Полтавська область — 12 випадків;
Рівненська область — 40 випадків;
Сумська область — 51 випадок;
Тернопільська область — 168 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 13 випадків;
Хмельницька область — 10 випадків;
Чернівецька область — 247 випадків;
Черкаська область — 62 випадки;
Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні можуть проводити 30 тисяч тестів на коронавірус на тиждень.



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