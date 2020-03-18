У Стамбулі упродовж 45 днів побудують два госпіталі на тисячу місць та заборонять продаж масок, якими громадян забезпечуватимуть безкоштовно.

Про це сьогодні заявив у зверненні до нації Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, інформує власкор Укрінформу.

"У нас немає проблем з лікуванням у наших лікарнях. Поки ми не стикалися з жодними істотними проблемами щодо охорони здоров'я та постачання. Ми побудуємо додаткові медичні заклади на тисячу місць в районі аеропорту Ататюрка та неподалік аеропорту в районі Санджак Тепе. Ми закінчимо їх швидко — через 45 днів", - заявив турецький лідер.

Він також наголосив на тому, що в державі віднині забороняється продавати маски громадянам, оскільки держава бере на себе безкоштовне забезпечення.

"Забороняється продавати маски за гроші. Маски, що роздаються на ринках, також безкоштовні. У нас достатньо запасів масок та планів з виробництва для забезпечення всіх наших громадян до закінчення спалаху. Як держава, ми готові безкоштовно доставляти маски всім нашим громадянам", - наголосив президент.

Забезпечення громадян безкоштовними масками здійснюватиметься через національну поштову службу. Залишити заявку на отримання 5 захисних масок на тиждень можна на спеціальному сайті. Скористатися цим сервісом можуть всі категорії громадян, окрім тих, кому заборонено виходити на вулицю - молодшим 20-ти та старшим 65-ти років.

Нагнадаємо: за останню добу в Туреччині виявлено 3148 нових випадків інфікування, 75 людей померли, 284 пацієнти одужали. Загальна кількість інфікованих досягла показника 30.217, померлих - 649. Проведено загалом 202.845 тестів, 1326 осіб перемогли хворобу.