У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
|10:45 07.04.2020
|Турция
У Стамбулі упродовж 45 днів побудують два госпіталі на тисячу місць та заборонять продаж масок, якими громадян забезпечуватимуть безкоштовно.
Про це сьогодні заявив у зверненні до нації Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, інформує власкор Укрінформу.
"У нас немає проблем з лікуванням у наших лікарнях. Поки ми не стикалися з жодними істотними проблемами щодо охорони здоров'я та постачання. Ми побудуємо додаткові медичні заклади на тисячу місць в районі аеропорту Ататюрка та неподалік аеропорту в районі Санджак Тепе. Ми закінчимо їх швидко — через 45 днів", - заявив турецький лідер.
Він також наголосив на тому, що в державі віднині забороняється продавати маски громадянам, оскільки держава бере на себе безкоштовне забезпечення.
"Забороняється продавати маски за гроші. Маски, що роздаються на ринках, також безкоштовні. У нас достатньо запасів масок та планів з виробництва для забезпечення всіх наших громадян до закінчення спалаху. Як держава, ми готові безкоштовно доставляти маски всім нашим громадянам", - наголосив президент.
Забезпечення громадян безкоштовними масками здійснюватиметься через національну поштову службу. Залишити заявку на отримання 5 захисних масок на тиждень можна на спеціальному сайті. Скористатися цим сервісом можуть всі категорії громадян, окрім тих, кому заборонено виходити на вулицю - молодшим 20-ти та старшим 65-ти років.
Нагнадаємо: за останню добу в Туреччині виявлено 3148 нових випадків інфікування, 75 людей померли, 284 пацієнти одужали. Загальна кількість інфікованих досягла показника 30.217, померлих - 649. Проведено загалом 202.845 тестів, 1326 осіб перемогли хворобу.
Ще на цю тему:
Туреччина слідом за Іспанією та Грузією відмовляється від китайських експрес-тестів, які закуповував Київ
Кількість жертв коронавірусу в Туреччині збільшилась до 131 особи
У Туреччині за порушення карантину штрафують майже на $500
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
Турецькі лікарі влаштували флешмоб #залишайся вдома
Ердоган, Меркель, Макрон і Джонсон провели відеонараду через коронавірус: що обговорили
У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу