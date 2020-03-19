Українські прикордонники вийшли з самоізоляції після контакту з хворим на COVID-19 кримчанином
|10:15 07.04.2020
|Крым
Десятеро українських прикордонників вийшли з самоізоляції після контакту з хворим на COVID-19 кримчанином.
Про це повідомив проєкту Радіо Свобода начальник пресслужби Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов.
«На карантині перебували 10 осіб: 4 людини, які контактували в аеропорту «Херсон», і 6 осіб, які контактували або могли контактувати на контрольному пункті в'їзду-виїзду «Каланчак». Вони повернулися на службу після самоізоляції, почуваються добре», – повідомив Шевцов.
Минулого місяця був виявлений перший випадок коронавірусної інфекції у кримчанина, який перетинав адміністративний кордон між анексованим Кримом і Херсонщиною. Раніше чоловік прилетів в аеропорт Херсона з Кракова. Після цього влада Херсонської області визначила коло людей, які контактували з пасажиром, а прикордонників відправили на карантин.
Окупаційна влада Криму запевнила, що встановлені та ізольовані всі особи, які контактували з першим хворим на COVID-19, у тому числі таксист, який його перевозив.
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