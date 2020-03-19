У Генічеську Херсонської області підготували місце для обсервації громадян, які прибувають з анексованого Криму через КПВВ «Чонгар». Людей розміщуватимуть у гуртожитку Вищого професійного училища №17.

Про це повідомив проєкту Радіо Свобода голова Генічеської райдержадміністрації Андрій Онищенко. За його словами, в цьому місці можуть розмістити 30 осіб.

«Пропонуються два види обсервації: на безкоштовній основі – на базі навчального закладу, де ми можемо розмістити громадян. А також, якщо у людини є бажання розміститися в іншому місці, то їй пропонуються ті готелі, які згодні були взяти людей на обсервацію. Є перелік – кілька об’єктів, які на платній основі, де, можливо, кращі умови. Людина може вибрати – або там, або там», – повідомив Онищенко.

За його словами, станом на 15:00 6 квітня з КПВВ «Чонгар» ще нікого на обсервацію не направляли.

«Я думаю, що інформацію на тимчасово окупованій території почули, що людина, яка перетинає адмінкордон, повинна перебувати на обсервації. І у людей зникає бажання перебувати 14 днів в обсервації і вони в більшості випадків не хочуть перетинати адмінкордон», – вважає Онищенко.

Раніше у пресслужбі Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби повідомляли, що двох українців, які виїхали з анексованого Криму через КПВВ «Каланчак», відправили на обсервацію.

Уряд України повідомив, що громадяни, які прибули на територію материкової України з анексованого Криму або з окупованих частин Донецької і Луганської областей, будуть відправлені на обов'язкову госпіталізацію в обсерватори.

Нині тимчасово обмежений (з 17 березня – ред.) пропуск через пункти в’їзду-виїзду на адмінкордоні окупованого Криму з Херсонською областю, ці обмеження будуть діяти до закінчення карантину, пов’язаного із заходами запобігання поширенню коронавірусної інфекції.