В Одесі підтвердили COVID-19 ще у трьох осіб
|09:30 07.04.2020
|Украина
В Одесі коронавірус лабораторно підтвердили ще у трьох людей, тепер кількість хворих – досягнула тридцяти.
Про це написав у Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
“Лабораторним центром МОЗ в Одесі підтверджено ще 3 випадки захворювання на COVID-19. Діагноз підтверджено у жителів Одеси: жінки 1985 р.н. та двох чоловіків 1941 р.н. та 1959 р.н. За словами пацієнтів, жоден з них за межі країни не виїжджав”, — написав Куций.
За його словами, наразі вони отримують медичну допомогу та надають дані про коло контактних осіб. На даний момент, на Одещині лабораторно підтверджено 30 випадків захворювання COVID-19.
Нагадаємо, в Одеській міській клінічній інфекційній лікарні на сьогодні перебувало 16 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, троє з них — у тяжкому стані.
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