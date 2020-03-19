В Одесі коронавірус лабораторно підтвердили ще у трьох людей, тепер кількість хворих – досягнула тридцяти.

Про це написав у Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.

“Лабораторним центром МОЗ в Одесі підтверджено ще 3 випадки захворювання на COVID-19. Діагноз підтверджено у жителів Одеси: жінки 1985 р.н. та двох чоловіків 1941 р.н. та 1959 р.н. За словами пацієнтів, жоден з них за межі країни не виїжджав”, — написав Куций.

За його словами, наразі вони отримують медичну допомогу та надають дані про коло контактних осіб. На даний момент, на Одещині лабораторно підтверджено 30 випадків захворювання COVID-19.

Нагадаємо, в Одеській міській клінічній інфекційній лікарні на сьогодні перебувало 16 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, троє з них — у тяжкому стані.