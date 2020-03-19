Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест проти рішення окупаційною російською владою в Криму провести так званий "весняний призов" в армію та вимагає скасувати його.

Про це йдеться у коментарі МЗС, повідомляє Укрінформ.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією чергового призову на військову службу на тимчасово окупованій частині суверенної території України — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь", - ідеться в повідомленні.

За даними МЗС, з території Кримського півострова цієї весни планується направити для проходження «військової служби» майже 3,3 тисячі осіб.

Очікується, що більшість з них буде проходити "службу" за межами Кримського півострова, зокрема в Південному військовому окрузі, військові частини й командування якого безпосередньо залучені у здійсненні збройної агресії проти України на Донбасі.

У МЗС підкреслили, що такі дії РФ є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє Росії як державі-окупанту примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах. Так само заборонено чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії, а також переміщувати осіб, що перебувають під захистом, за межі окупованої території.

"В умовах, коли весь світ бореться зі стрімким поширенням пандемії коронавірусу COVID-19, оголошення так званого «весняного призову» виглядає особливо брутальним. Відповідно до статті 56 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни, «окупаційна держава зобов'язана забезпечити та підтримувати на окупованій території умови, задовільні з погляду охорони здоров'я та санітарії, зокрема, вдаючись до вживання та проведення профілактичних та запобіжних заходів, необхідних для запобігання поширенню інфекційних захворювань та епідемій", - наголосили в міністерстві.

МЗС України вимагає від Росії скасувати призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим й міста Севастополь та забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.