Апеляцію на продовження арешту кримчанина Яцкіна розглянуть 14 квітня – адвокат

09:01 07.04.2020   Крым

Мосміськсуд розгляне апеляційну скаргу на продовження тримання під вартою громадянина України Івана Яцкіна 14 квітня.

Про це адвокат українця Микола Полозов повідомив у інтерв'ю кореспондентові Укрінформу.

"Після того як Івану Яцкіну продовжили термін тримання під вартою, мною було подано апеляційну скаргу. І ось сьогодні я дізнався, що її буде розглянуто в Московському міському суді 14 квітня. Швидше за все, він (Яцкін) братиме участь дистанційно, в режимі ВКС (відеоконференцзв'язку - ред.). Ну, а я прийду до суду", - сказав Полозов.

Він переконаний, що негативний підсумок розгляду скарги заздалегідь визначений. "Однак нам це необхідно, у тому числі, щоб надалі до Європейського суду звернутися з відповідною скаргою», - пояснив адвокат.

За його словами, слідчі дії з його підзахисним зараз не проводяться.

Полозов також розповів, що потрапити в СІЗО "Лефортово" до Яцкіна він зараз не може. "Це обумовлено як графіком, складеним за жеребкуванням, так і новими обмеженнями (спілкування через скло в кімнаті для побачень, а не в слідчому кабінеті). СІЗО "Лефортово", в принципі, працює, допуск адвокатів здійснюється. Але через обмеження, наприклад, сьогодні за весь день тільки один адвокат зміг пройти. Тобто, пропускна здатність "Лефортово», яка і раніше була невисокою, скоротилася до мінімуму", - зазначив захисник.

Як повідомлялося, у березні Лефортовський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою Івана Яцкіна на три місяці - до 16 червня.

Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли в Москву і тримають в СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася вже після його арешту.

На початку березня стало відомо, що російська сторона відмовила в запиті на відвідування Івана Яцкіна українським консулом в Москві з посиланням на російське громадянство Яцкіна, нав'язане йому після окупації Криму.



Ще на цю тему:

09:15 07.04.2020
МЗС вимагає скасувати рішення РФ про "весняний призов" в анексованому Криму
08:15 07.04.2020
"Воєнний злочин": у Зеленського прокоментували призов жителів окупованого Криму на військову службу в РФ
19:40 06.04.2020
Объявлено подозрение участнику захвата корвета "Хмельницкий" при аннексии Крыма
12:20 06.04.2020
В крымский обсерватор поместят экипаж прибывшей из Греции яхты
11:40 06.04.2020
Карантин: Туристы продолжают приезжать в Крым
10:20 06.04.2020
Режим "самоизоляции" граждан на территории Крыма продлен до 30 апреля
09:00 06.04.2020
Приїхавший з Москви мешканець Криму заразив коронавірусом двох родичів
08:00 06.04.2020
Україна в ООН вимагає від Росії відкрити гуманітарний доступ до Криму і Донбасу
20:00 02.04.2020
Місія США в ОБСЄ засудила указ Путіна щодо землі в Криму і російську справу проти Чубарова
17:20 02.04.2020
У Криму ФСБ знову затримала «терористів»
16:20 02.04.2020
Крымчанам запретили пользоваться личным транспортом
16:00 02.04.2020
Крымчане боятся выходить на работу из-за коронавируса
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
Всі новини країни
Армения Армения
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
10:30 01.04.2020
Вірменія продовжує карантинні обмеження через коронавірус до 10 квітня
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:00 02.04.2020
Туристический сектор в Болгарии ждет падения доходов от 50 до 100%
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
16:40 02.04.2020
Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб
13:00 02.04.2020
Греция продает четыре порта
19:01 01.04.2020
Круизный лайнер с 30 украинцами на борту изолирован у берегов Греции из-за вспышки коронавируса
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:40 06.04.2020
Пандемия коронавируса не мешает инфраструктурным проектам в Грузии
13:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения
18:20 02.04.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии началась проверка за зимний период обучения
10:01 01.04.2020
У Грузії запровадили “сухий закон” через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
10:00 02.04.2020
Молдова просить у НАТО допомоги в боротьбі з COVID-19
11:21 01.04.2020
Постфактум: у Молдові підтвердили четверту смерть від коронавірусу
Всі новини країни
Россия Россия
11:45 07.04.2020
США: Росія та Катар за хабарі отримали чемпіонати світу з футболу
08:45 07.04.2020
Влада США визнала "Російський імперський рух" терористичним
21:00 06.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 5, 6 апреля
19:20 06.04.2020
ЮВО: Российские силы ПВ впервые провели учения по отражению атаки гиперзвуковых ракет
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 07.04.2020
У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
09:45 07.04.2020
Коронавірус у Туреччині: кількість підтверджених випадків перевищила 30 тисяч
20:00 06.04.2020
Коронавирус: Турция сокращает перемещение войск в Сирии
13:40 06.04.2020
Туреччина пропустила українські фури через кордон
Всі новини країни
Украина Украина
13:41 07.04.2020
Епідеміологічна обстановка в Збройних Силах України
13:21 07.04.2020
Covid-19 в оккупированном Крыму. Сухие цифры
13:01 07.04.2020
Феномен Миколаївської області: МОЗ перевірить, чи справді у регіоні немає COVID-19
12:41 07.04.2020
Оккупанты вывели подразделения ПВО на Опук на стрельбы
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд