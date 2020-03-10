Влада США визнала створену в Росії організацію “Російський імперський рух” (РІР) терористичною.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Державного департаменту США, зазначає УНН.

Раніше про намір Держдепу включити РІР в список терористичних організацій повідомила газета The New York Times (NYT). У розмові з кореспондентом видання координатор відомства з питань боротьби з тероризмом Натан Сейлс назвав міру безпрецедентною.

“Це перший випадок, коли США визнали терористами прихильників переваги білої раси, що підтверджує, наскільки серйозно нинішня адміністрація ставиться до цієї загрози. Ми робимо те, чого ніхто з наших попередників не зробив, щоб протистояти цій загрозі”, — зазначив Сейлс.

За даними The New York Times, за включенням РІР в список терористичних організацій піде прийняття Мінфіном США рішення про блокування всіх активів організації на території країни і забороні для американців проводити будь-які угоди з її представниками, а членам РІР може бути заборонений в’їзд в США.

На сайті РІР вона названа російською православною національно-патріотичною і монархічною організацією, а її основними завданнями — “захист традиційних російських цінностей, підтримка політичної, духовної та культурної російської експансії, боротьба з русофобією, нелегальною імміграцією, церковними єресями і розколами, а також активна пропаганда російського християнського націоналізму”.

В єдиному федеральному списку організацій, визнаних відповідно до законодавства Росії терористичними, РІР не значиться. Однак сайт організації і кілька номерів її друкованого видання внесені Мін’юстом Росії у федеральний список екстремістських матеріалів.