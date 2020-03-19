На тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополя Російська Федерація розпочала весняний призов громадян на військову службу. Всього з території півострова планується відібрати і направити для проходження військової служби близько 3,3 тис. осіб. При цьому більшість з них відправлять за межі півострова до військових частин Південного та інших військових округів держави-окупанта.

Наголошуємо, що такі дії Російської Федерації є системним воєнним злочином, а те, що призов відбувається під час пандемії - ставить під загрозу життя і здоров‘я людей, повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Нагадуємо, що проведення призову жителів окупованих територій до лав збройних сил держави-окупанта, а також безперервна пропаганда служби в ЗС РФ на території Криму порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції), а переміщення громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції.

Незаконна призовна кампанія Російської Федерації в Криму і кримінальне переслідування кримських чоловіків за ухилення від призову були засуджені світовою спільнотою, зокрема в резолюції ГА ООН від 18 грудня 2019 року “Стан справ у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна”(https://undocs.org/en/A/RES/74/168).

Водночас, прокуратура АР Крим спільно з правозахисними організаціями направили до Міжнародного кримінального суду повідомлення про воєнні злочини РФ у Криму, серед яких зазначений і примусовий призов до лав збройних сил держави-окупанта.

Звертаємося до кримчан, які не хочуть йти в армію РФ і отримати кримінальний термін за ухилення, з проханням повідомляти про факти незаконного призову та проходження служби. Адже зібрані докази допоможуть у роботі з припинення незаконного призову в Криму на міжнародному рівні.