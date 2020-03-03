Україна приєдналася до рішення Ради ЄС щодо розширення обмежувальних заходів проти Сирії, яке було прийнято 17 лютого 2020 року.

Про це свідчить інформація з декларації Високого Представника ЄС Жозепа Борреля стосовно приєднання третіх країн до санкцій ЄС проти Сирії, яка оприлюднена в понеділок на сайті Європейської Ради, повідомляє Укрінформ.

«17 лютого 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення CFSP (Спільна зовнішня та безпекова політика) 2020/212 на виконання Рішення Ради ЄС 2013/255/CFSP. Цим рішенням Рада додала 8 фізичних осіб та дві установи до переліку фізичних та юридичних осіб, установ або структур, які підпадають під обмежувальні заходи. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, члени Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Республіка Молдова і Грузія приєдналися до такого рішення», - йдеться у документі.

Як зазначається, країни, що приєдналися до санкцій, забезпечать відповідність власної політики до цього рішення Ради ЄС

«Європейський Союз бере до уваги такі зобов’язання та вітає їх», - йдеться у заяві Високого представника ЄС.