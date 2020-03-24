Дружини фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Фера і Аліме Абдуллаєви повідомили, що отримали повідомлення, датовані 16 березня 2020 року, про прибуття їхніх чоловіків у російські колонії в Салават. Згідно з повідомленнями, Узеїр Абдуллаєв потрапив у російську виправну колонію ІК-16, а Теймур Абдуллаєв – у ІК-2.

Про це повідомляє громадська організація «Кримська солідарність» у фейсбуці, передає Радіо Свобода.

«Повідомляється, що ваш чоловік, Абдуллаєв Узеїр, прибув для відбування терміну покарання в ФКУ ІК-16 УФСІН Росії у Республіці Башкортостан. Відповідно до закону, засуджений має право протягом року отримати чотири передачі по 20 кг, чотири бандеролі по 2 кг, три короткострокових і три довгострокових побачення», – йдеться в повідомленні Фери Абдуллаєвої.

Уточнюється, що про час прибуття на побачення сім’ю повідомлять заздалегідь, але нарізі на території всіх пенітенціарних установ діє карантин.

Також Фера Абдуллаєва розповіла про те, що отримала перший лист чоловіка з колонії в Салаваті, в якому він написав, що умови утримання допустимі. Але при цьому адвокат, який кілька днів тому відвідав Абдуллаєва в колонії, розповів їй, що Узеїру неодноразово погрожували штрафним ізолятором.

«Судячи з того, що троє фігурантів «першої сімферопольської групи» вже перебувають в штрафному ізоляторі, включаючи молодшого брата Узеїра, я побоююся, що і мій чоловік перебуває там же», – повідомила Фера Абдуллаєва.

Раніше стало відомо, що фігуранти першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Айдер Саледінов, Теймур Абдуллаєв і Еміль Джемаденов потрапили в штрафні ізолятори (ШІЗО) після етапування в російські виправні колонії ІК-2 і ІК-16 міста Салават у Росії. Мати Абдуллаєва розповідала, що Теймур переніс у російському слідчому ізоляторі інсульт, а у його брата Узеїра проблеми з серцем і нирками.

Верховний суд Росії 24 грудня 2019 року змінив вирок фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група). Терміни ув’язнення для кримчан зменшилися на шість місяців.

Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув'язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адмініністратівний нагляд терміном на 1 рік і 4 місяці.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив вирок фігурантам цієї справи в червні 2019 року.