По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 5 и 6 апреля прошли следующие мероприятия:

1. На полигоне Ашулук в Астраханской области расчеты зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в ходе учения отразили авианалёт условного противника.

Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», переброшенные из Ленинградской области, совершили марш на полигон и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Военнослужащие обнаружили крылатые ракеты и самолеты, имитируемые сверхзвуковыми мишенями. Для поражения целей были произведены пуски ракет и стрельба из пушек.

Также боевые расчеты сдали зачёты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовкам.

2. С ротными тактическими группами мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии проведено тактическое учение.

Мотострелки совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон Тарское, где выполнили ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению условного противника.

Подразделениями была отработана тактика наступления и маневренной обороны в дневное время суток. Особое внимание при этом было уделено действиям разведывательно-огневых комплексов, контрбатарейной борьбе и противодействию ударным дронам во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на учении применялись имитационные мины ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Мобильные посты радиационной, химической и биологической защиты ЮВО провели разведку маршрутов движения колонн боевой техники и осуществили забор проб воздуха, воды и грунта для выявления условного заражения местности.

3. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка ЮВО в Ростовской области выполнили полеты на разгон сверхзвуковой скорости и достижение практического потолка в стратосфере.

Летчики на предельно малых высотах отработали сложные маневры по уходу от средств противовоздушной обороны условного противника, выполняя элементы на высоте около 100 метров.

В ходе полетного задания на высоте от 25 до 8000 метров провели обнаружение целей, имитирующих командные пункты и скопления бронетехники, и применили бронебойно-разрывные снаряды БР-30 и неуправляемые авиационные ракеты класса «воздух-поверхность».

Экипажи совершили тренировочные полёты одиночно, в составе пар и звеньев, а затем отработали полёт в стратосферу на высоту до 15 тыс. метров.

К полетам привлекались военнослужащие группы управления полётами, лётный и инженерно-технический состав, было задействовано около 10 самолетов. Экипажи выполнили более 20 вылетов и поразили более 10 наземных целей.

4. В ходе контрольных занятий за зимний период обучения на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЮВО применили специальную станцию ТДА-М, дымовые шашки ДМ-11 и ДМХ-5 для постановки аэрозольных завес в целях маскировки перегруппировки войск от авиации условного противника.

С помощью современной авторазливочной станции АРС-14КМ с применением различных химических составов специалисты подразделений РХБ защиты выполнили дезактивацию и дегазацию военной и специальной техники, санитарную обработку личного состава, обеззараживание участков местности и объектов инфраструктуры полевого лагеря.

Станция АРС-14КМ предназначена для специальной обработки вооружения и военной техники, участков местности и дорог, временного хранения, транспортирования воды и дегазирующих растворов, пылеподавления на местности, пожаротушения и создания аэрозольных завес. Двигаясь со скоростью 5 км/час, станция способна обрабатывать полосу местности длиной до 700 м.

5. Подразделения по борьбе с беспилотной авиацией 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне впервые продемонстрируют свои возможности в ходе контрольной проверки за зимний период обучения 2020 года.

Сводные подразделения продемонстрируют методы борьбы с низколетящими беспилотными летательными аппаратами, которые они изучили на практике в зимнем периоде обучения.

Полигоны Калиновский, Гвардеец и Альпийский оборудованы специальными мишенями, имитирующими полет беспилотного летательного аппарата.

6. На вооружение соединения специального назначенияЮВО в Краснодарском крае поступили модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М».

В ближайшее время техника пройдет обкатку на полигоне. В ходе занятий по боевой подготовке военнослужащие отработают навыки вождения новых машин.

Бронеавтомобиль специального назначения «Тигр-М» предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. Он имеет пятый класс баллистической защиты. На машине установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

Всего в войска ЮВО с начала текущего года поступило более 120 единиц автомобильной техники, в том числе автомобили КамАЗ, УАЗ «Патриот», а также транспортные прицепы и полуприцепы.

7. В рамках контрольной проверки соединений и воинских частей Южного военного округа за зимний период обучения отдельный береговой ракетный дивизион «Бал» Каспийской флотилии в полном составе вышел на тактическое учение в Республике Дагестан.

На первом этапе мероприятия боевой подготовки подразделения противокорабельных комплексов «Бал» совершили марш вдоль побережья Каспийского моря с выходом в район формирования батарейных колонн.

По плану учения расчеты батарей проведут тренировки по перезагрузке ракет, экипажи подразделений управления приведут самоходный командный пункт управления связи в боевое положение и выполнят слежение за надводной обстановкой.

Выполнив поставленные задачи, противокорабельные комплексы «Бал» совершат марш в район восстановления боевой способности.

В контрольной проверке ракетного дивизиона задействованы стартовые пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, самоходные командные пункты управления связи и военные тягачи Урал 4320.

8. В мотострелковом горном соединенииЮВО, дислоцированном в Карачаево-Черкесии, проведена тренировка сил оперативного реагирования.

По замыслу тренировки диверсионная группа условного противника проникла на территорию военного городка и предприняла попытку захвата военной техники.

При поддержке бронеавтомобилей «Урал», экипажи которых создали дымовую завесу в целях перегруппировки военнослужащих, личный состав дежурного подразделения оперативного реагирования из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника.

После ликвидации «диверсантов» по тревоге была поднята пожарная команда для ликвидации условного возгорания военной техники с помощью спецмашины АЦ 6-40.

Также отрабатывался порядок оказания первой медицинской помощи военнослужащим, получившим условные ранения и травмы.

Тренировки подразделений оперативного реагирования проводятся не реже одного раза в неделю во всех соединениях и воинских частях ЮВО.