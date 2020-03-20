Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в Російської Федерації Тетяни Москалькової з вимогою перевірити правові підстави поміщення кримських татар в штрафні ізолятори виправних установ.

Про це йдеться у Telegram-каналі посадовця, пише Укрінформ.

"Адміністрація виправних колоній, де утримуються Айдер Саледінов, Теймур Абдуллаев, Узеір Абдуллаева та Еміль Джемаденова, поміщає їх до ШІЗО, щоб надалі мати формальні приводи для зміни умов тримання на більш жорсткі, що у тому числі негативно впливає на їх стан здоров'я та викликає загострення хронічних захворювань", - повідомила Денісова.

За її словами, Саледінов має проблеми з серцем і зубами, Теймур Абдуллаєв страждає від серцевої і печінкової недостатності, хронічного риніту та алергії, в Узеіра Абдуллаєва діагностовано бешихове запалення шкіри, що викликає підвищення температури тіла, гнійні рани по всьому тілу і набряк кінцівок.

У Джемаденова хронічна виразка шлунка і пролапс мітрального клапана.

"Крім того, всі незаконно засуджені громадяни України тримаються в камерних приміщеннях з неналежними умовами без забезпечення засобами індивідуального захисту та необхідними лікарськими препаратами, що в умовах пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, піддає їх життя небезпеці і може мати фатальні наслідки", - додала вона.

За словами Денісової, здоров’я незаконно засудженого громадянина України Володимира Якименка погіршується – протягом тижня підвищена температура тіла до 38 градусів та сухий задушливий кашель. Однак комплексного медобстеження та відповідного лікування він не отримує. Водночас його не переводять до медичної частини «ФКУ ИК 17 УФСИН России по Саратовской области», адже вона переповнена ув’язненими, які хворіють на пневмонію.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити необхідних заходів з метою захисту прав громадян України, а саме перевірити правові підстави поміщення кримських татар в штрафні ізолятори виправних установ", - зазначила посадовець.

Також Денісова вимагає забезпечити належні умови тримання і необхідну медичну допомогу усім незаконно засудженим українцям в умовах пандемії коронавірусу.

Омбудсмен звернулася до представників міжнародних правозахисних організацій використати всі наявні механізми для забезпечення прав незаконно утримуваних громадян України на території РФ та тимчасово окупованого Криму та якнайшвидшого звільнення, аби не допустити фатальних наслідків для їх життя.