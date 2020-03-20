Дружина кримського політв’язня Ісмаїлова не має звісток з лютого / Фото

20:30 06.04.2020   Крым

Дружина фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Фатма Ісмаїлова звернулася до омбудсменів України і Росії, щоб дізнатися місцезнаходження свого чоловіка Рустема Ісмаїлова після його етапування, яке почалося більше ніж два місяці тому.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність, пише Укрінформ.

«Фатма Ісмаїлова звернулася із заявою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової і Уповноваженого з прав людини РФ Москалькової Тетяни з проханням посприяти у встановленні адреси колонії, до якої було етаповано її чоловіка - політв'язня Рустема Ісмаїлова», - йдеться у повідомленні.

За словами Фатми Ісмаїлової, в останньому листі, датованому 24 лютого 2020 року, чоловік повідомив їй про своє перебування в лікарні при СІЗО-1 в місті Уфі. Про його подальшу долю ніяких відомостей не повідомлялося.

«На сьогоднішній день у мене немає ніякої інформації про місцезнаходження мого чоловіка і його стан. ФСВП не інформує нас про це, порушуючи тим самим закони і конституцію РФ. Починаючи з обшуку, під час слідства, суду та відбування покарання мій чоловік проходить «жорна» правоохоронної, судової та виконавчої системи як терорист, незважаючи на той факт, що ні під час слідства, ні під час суду не було доведено, що він є терористом», - йдеться в заяві Ісмаїлової.

Вона наголосила, що все, що намагалися довести в суді, - це читання ісламської літератури і розмови про релігію і політику.

Як повідомлялось, в кінці січня 2020 року фігуранти першої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" були етаповані з ростовського СІЗО в Башкортостан. Адвокати підтвердили прибуття до виправних колоній м. Салават (Башкортостан) всіх фігурантів цієї справи, крім Рустема Ісмаїлова.

12 жовтня 2016 року було затримано фігурантів першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір», серед яких були Айдер Саледінов, Рустем Ісмаїлов, брати Узеїр і Теймур Абдуллаєві та Еміль Джемаденов. Південним окружним військовим судом м. Ростов-на-Дону вони були засуджені до термінів від 12 до 17 років колонії суворого режиму. 24 грудня 2019 року ВС РФ в апеляції пом'якшив вирок на пів року кожному обвинуваченому.

Фото з сайту Укрінформ



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