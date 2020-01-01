Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць

20:15 06.04.2020   Румыния

У Румунії продовжать надзвичайний стан іще на 30 днів.

Про це заявив у відеозверненні в понеділок президент країни Клаус Йоганніс, повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

"Румунія продовжить надзвичайний стан на 30 днів, до середини травня, заявив президент Румунії Клаус Йоганніс у відеозаяві в понеділок", - йдеться у повідомленні.

"Необхідно тримати епідемію під контролем", - наголосив Йоганніс.

Надзвичайний стан, введений урядом Румунії 16 березня, мав закінчитися 15 квітня.

За даними сайту Worldometer, станом на 6 квітня в Румунії зафіксували 4 057 випадків зараження COVID-19 та 162 смерті. Ще 406 осіб одужали.

Раніше прем'єр-міністр Людовик Орбан заявив, що Румунія може перенести червневі вибори до місцевих органів влади через пандемію коронавірусу COVID-19.

За останніми даними, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом по всьому світу становить 1 284 754 – в тому числі 70 320 летальних випадків, 271 731 особа одужала".



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