Санкції проти Росії не заважають їй боротися з коронавірусом – Єврокомісія

15:40 06.04.2020   Россия

Санкції, які Європейський Союз застосовує проти Росії, адресно спрямовані проти російських компаній та осіб, які причетні до дій, що націлені на підрив суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, тож такі санкції не заважають Російській Федерації протистояти епідемії коронавірусу.

Про це в понеділок заявив речник Єврокомісії Пітер Стано, відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції на звернення групи депутатів Європарламенту до керівництва ЄС з проханням не послаблювати санкції проти Росії під приводом боротьби з коронавірусом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цілому режим санкцій ЄС і ООН надає можливість для гуманітарних виключень. Але в тому, що конкретно стосується Росії, то санкції спрямовані проти російських компаній та осіб, що пов’язані із незаконною анексією Криму і Севастополя, тож ці санкції введені внаслідок дій, які підривають суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Це означає, що ці санкції не стримують Росію від протидії спалаху коронавірусу", - зауважив речник ЄС.

Він підтвердив, що у керівництві ЄС отримали лист такого змісту від депутатів Європарламенту, тож відповідь на нього буде надана звичайними каналами.

При цьому Пітер Стано нагадав, що минулої п’ятниці Високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені всіх країн Євросоюзу видав декларацію, в якій наголошується, що міжнародні санкції не мають перешкоджати постачанню важливого обладнання та інших поставок, які є необхідними для боротьби з коронавірусом та для його стримування від розповсюдження світом. Така ж теза прозвучала під час віртуальної пресконференції Високого представника ЄС минулої п’ятниці після неформальної Ради ЄС із закордонних справ, що була проведена в форматі відеоконференції.



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