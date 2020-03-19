Объявлено подозрение участнику захвата корвета "Хмельницкий" при аннексии Крыма
|19:40 06.04.2020
|Севастополь
Прокуратура и полиция Крыма сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Рубеж", который участвовал в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.
Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на прокуратуру АРК.
Досудебное расследование установило, что гражданин Украины был участником незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж".
По данным УП, речь идет о Мельникове Владимире Александровиче
19-20 марта 2014 года он участвовал в осаде и захвате штаба МВД Украины в Севастополе. Подозреваемый также участвовал в захвате противолодочного корвета "Хмельницкий", принадлежащий Военно-морским силам Украины, с целью обеспечения буксировки судна вооруженным силам Российской Федерации.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры для установления его местонахождения.
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