Прокуратура и полиция Крыма сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Рубеж", который участвовал в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на прокуратуру АРК.

Досудебное расследование установило, что гражданин Украины был участником незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж".

По данным УП, речь идет о Мельникове Владимире Александровиче

19-20 марта 2014 года он участвовал в осаде и захвате штаба МВД Украины в Севастополе. Подозреваемый также участвовал в захвате противолодочного корвета "Хмельницкий", принадлежащий Военно-морским силам Украины, с целью обеспечения буксировки судна вооруженным силам Российской Федерации.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры для установления его местонахождения.