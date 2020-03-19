Российские силы ПВО в ходе учений на юге страны впервые отработали отражение массированного удара, нанесенного гиперзвуковыми ракетами.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

«С 30 марта по 2 апреля на юге России прошли крупномасштабные двусторонние учения авиации и сил ПВО, в которых приняло участие более 100 самолетов и вертолетов. Войска израсходовали свыше 300 зенитных ракет и около 100 высокоточных управляемых ракет и бомб. ВКС отражали массированные ракетные удары противника во взаимодействии с кораблями Черноморского флота и Каспийской флотилии», – говорится в публикации.

Авиация и силы противовоздушной обороны научились отражать массированный удар гиперзвуковым оружием, крылатыми и баллистическими ракетами малой и средней дальности. Кроме того, военные смогли атаковать и носители ракет.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что Россия смогла создать мобильную систему ПВО, которая способна выдвигаться в тот или иной район страны и полностью его перекрывать.

«Мы можем очень быстро нарастить группировку до такой плотности, что пробить оборону имеющимися средствами без глобальной войны и использования ядерного оружия будет просто невозможно», – заявил специалист.