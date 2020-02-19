Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
|19:00 06.04.2020
|Молдова
Глава Республики Молдова Игорь Додон принял решение созвать Высший совет безопасности в связи с распространением коронавируса.
Об этом президент Молдовы написал в соцсети, передает point.md.
"Принял участие в традиционном еженедельном совещании вместе с Председателем Парламента Зинаидой Гречаный и Премьер-министром Ионом Кику.
Обсудили текущую ситуацию, связанную с дальнейшим распространением вируса COVID-19. В частности, говорили о сложной обстановке в Сороках и Штефан-Водэ, закрытых на карантин. Указали на возможность увеличения числа тестирований в день и отметили необходимость проведения в первую очередь проверки всех медицинских работников в стране.
Также сегодня принял решение провести 7 апреля заседание Высшего совета безопасности Республики Молдова для обсуждения дальнейших мер по предотвращению новых случаев инфицирования коронавирусом" - написал Додон.
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