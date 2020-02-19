Глава Республики Молдова Игорь Додон принял решение созвать Высший совет безопасности в связи с распространением коронавируса.

Об этом президент Молдовы написал в соцсети, передает point.md.

"Принял участие в традиционном еженедельном совещании вместе с Председателем Парламента Зинаидой Гречаный и Премьер-министром Ионом Кику.

Обсудили текущую ситуацию, связанную с дальнейшим распространением вируса COVID-19. В частности, говорили о сложной обстановке в Сороках и Штефан-Водэ, закрытых на карантин. Указали на возможность увеличения числа тестирований в день и отметили необходимость проведения в первую очередь проверки всех медицинских работников в стране.

Также сегодня принял решение провести 7 апреля заседание Высшего совета безопасности Республики Молдова для обсуждения дальнейших мер по предотвращению новых случаев инфицирования коронавирусом" - написал Додон.