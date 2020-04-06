Пандемия коронавируса не мешает инфраструктурным проектам в Грузии

18:40 06.04.2020   Грузия

Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии на 106,3% выполнило план, утвержденный госбюджетом на первый квартал 2020 года.

В сообщении министерства отмечается, что в истории ведомства этот показатель самый высокий и на 72% выше, чем за тот же период прошлого года, пишет sputnik-georgia.

В связи с пандемией коронавируса в Грузии объявлено чрезвычайное положение и введен карантин на всей территории страны. С 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 06:00. Полностью приостановлена работа общественного транспорта, включая метро. На въездах и выездах во все города установлены блокпосты для контроля передвижения граждан.

Однако ограничения не коснулись проведения инфраструктурных работ, которые осуществляются на открытом воздухе.

С января по март 2020 года министерство освоило 433,9 миллиона лари (около 135,6 миллиона долларов), на 181 миллиона лари (около 56,6 миллиона долларов) больше, чем в первом квартале прошлого года.

"Кассовые расходы, выполненные за три месяца, составляют 21% от плана, утвержденного на год – в прошлом году этот показатель составлял 12%. Также на 26 миллионов лари (более 8,1 миллиона долларов) превышен план в части выделенных кредитов и грантов", - говорится в сообщении.

План перевыполнили департамент автомобильных дорог, Фонд муниципального развития, Объединенная компания по водоснабжению и Компания по управлению твердыми отходами.

Несмотря на коронавирус, департамент автомобильных дорог активно продолжает строить автомагистраль Восток-Запад, которая является частью второго по величине европейского транзитного коридора, начинающегося в Бресте (Франция) и идущего до Иркештама (Киргизия).

С целью предотвращения распространения коронавируса, дорога строится в соответствии с рекомендациями Минздрава Грузии.



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