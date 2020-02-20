США: Росія повинна припинити блокування українських ЗМІ в окупованих Криму
|18:20 06.04.2020
|Крым
Посольство США в Україні вимагає від Росії припинити блокування українських медіа-ресурсів в окупованих Криму та на Донбасі.
Про це диппредставництво заявило у Twitter, пише Укрінформ.
«Мешканці Криму та Донбасу заслуговують на доступ до незалежних медіа. Росія повинна припинити блокування українських медіа-ресурсів на українській території. Доступ до достовірної інформації важливий завжди, а під час пандемії COVID-19 він особливо необхідний», - зазначили у посольстві.
Нагадаєм, згідно з моніторингом Кримської правозахисної групи, в окупованому Криму провайдери у дев’яти населених пунктах повністю блокують 20 українських інформаційних сайтів. BSNews - у списку
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