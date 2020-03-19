У понеділок, 6 квітня, з Туреччини до Чорноморського морського торгівельного порту прибув пором "Карасу – Чорноморськ" з 35 українцями на борту.

Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на пресслужбу Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Першими на борт судна піднялись спеціалісти Лабораторного центру МОЗ України на водному транспорті, які провели обстеження стану здоров’я усіх пасажирів та членів екіпажу. Симптомів захворювання лікарі не виявили. Після цього прикордонники оформили пасажирів та водіїв.

Відповідно до рішення Уряду, українці, які повернулися з-за кордону мають пройти обов’язкову обсервацію протягом 14 днів, про що усі громадяни підписали згоди. Обсервацію українці проводити в одному з визначених Одеською обласною державною адміністрацією місць.

Пасажирів у супроводі поліції доправили до бази обсервації, де за станом їхнього здоров’я постійно будуть спостерігати медичні працівники.

Раніше одну з груп українців, які прибули на Одещину з-за кордону, заселили на базу відпочинку в Южному. Другу групу спочатку відправили до Будинку милосердя у Лиманську ОТГ, а потім, після скандалу, перевели у санаторій Куяльник. Де саме перебуватиме третя група – поки що не повідомляється.

Фото: Держприкордонслужба України