До Чорноморського порту з Туреччини прибув пором з 35 українцями / Фото, відео

18:00 06.04.2020   Одесская обл.

У понеділок, 6 квітня, з Туреччини до Чорноморського морського торгівельного порту прибув пором "Карасу – Чорноморськ" з 35 українцями на борту. 

Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на пресслужбу Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Першими на борт судна піднялись спеціалісти Лабораторного центру МОЗ України на водному транспорті, які провели обстеження стану здоров’я усіх пасажирів та членів екіпажу. Симптомів захворювання лікарі не виявили. Після цього прикордонники оформили пасажирів та водіїв.

Відповідно до рішення Уряду, українці, які повернулися з-за кордону мають пройти обов’язкову обсервацію протягом 14 днів, про що усі громадяни підписали згоди. Обсервацію українці проводити в одному з визначених Одеською обласною державною адміністрацією місць.

Пасажирів у супроводі поліції доправили до бази обсервації, де за станом їхнього здоров’я постійно будуть спостерігати медичні працівники.

Раніше одну з груп українців, які прибули на Одещину з-за кордону, заселили на базу відпочинку в Южному. Другу групу спочатку відправили до Будинку милосердя у Лиманську ОТГ, а потім, після скандалу, перевели у санаторій Куяльник. Де саме перебуватиме третя група – поки що не повідомляється.

Фото: Держприкордонслужба України



Ще на цю тему:

17:40 02.04.2020
Заходы круизных лайнеров в Одессу пока отменяются из-за коронавируса
10:20 02.04.2020
Бердянський порт перейшов на скорочений робочий тиждень
15:01 30.03.2020
Одеський порт налагодив «безконтактний» пропуск на прохідних
15:20 27.03.2020
Іноземним екіпажам у морпортах України заборонено сходити на берег
10:20 27.03.2020
Маріупольський порт очікує заходу 13 суден після поліпшення погоди
16:00 25.03.2020
Терминал Neptune принял самый большой балкер с начала своей работы / Фото
17:20 23.03.2020
У січні-лютому морпорти збільшили суднооборот на 6%
13:20 23.03.2020
У Чорноморськ прибув пором з Туреччини, на борту - 38 українців
17:30 20.03.2020
Ukrainian Ports Forum 2020 переносится
20:30 19.03.2020
Крупнейший портовый форум Украины переносится из-за короновируса
09:40 19.03.2020
Безпека на Азові:: Бердянський порт відвідали вищі військові керівники України / Фото
19:01 12.03.2020
До українського порту прийшов перший танкер з нафтою для Білорусі
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
Всі новини країни
Армения Армения
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
10:30 01.04.2020
Вірменія продовжує карантинні обмеження через коронавірус до 10 квітня
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:00 02.04.2020
Туристический сектор в Болгарии ждет падения доходов от 50 до 100%
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
16:40 02.04.2020
Греція закрила на карантин табір для біженців: заражені 20 осіб
13:00 02.04.2020
Греция продает четыре порта
19:01 01.04.2020
Круизный лайнер с 30 украинцами на борту изолирован у берегов Греции из-за вспышки коронавируса
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:40 06.04.2020
Пандемия коронавируса не мешает инфраструктурным проектам в Грузии
13:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения
18:20 02.04.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии началась проверка за зимний период обучения
10:01 01.04.2020
У Грузії запровадили “сухий закон” через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
20:40 02.04.2020
В Молдове призывает срочно запретить экспорт зерновых
10:00 02.04.2020
Молдова просить у НАТО допомоги в боротьбі з COVID-19
11:21 01.04.2020
Постфактум: у Молдові підтвердили четверту смерть від коронавірусу
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 06.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 5, 6 апреля
19:20 06.04.2020
ЮВО: Российские силы ПВ впервые провели учения по отражению атаки гиперзвуковых ракет
17:20 06.04.2020
Норвегія: Санкції проти РФ збережуться до повного виконання нею Мінських домовленостей
16:40 06.04.2020
В Дагестане коронавирус начал распространяться бесконтрольно
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
Всі новини країни
Турция Турция
20:00 06.04.2020
Коронавирус: Турция сокращает перемещение войск в Сирии
13:40 06.04.2020
Туреччина пропустила українські фури через кордон
12:00 06.04.2020
Сроки ввода в эксплуатацию российских С-400 в Турции сорваны
13:41 03.04.2020
Туристичний сезон у Туреччині відтерміновують до травня
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 06.04.2020
Денісова заявляє про загрозу життю українських політв'язнів у Росії
20:30 06.04.2020
Дружина кримського політв’язня Ісмаїлова не має звісток з лютого / Фото
19:40 06.04.2020
Объявлено подозрение участнику захвата корвета "Хмельницкий" при аннексии Крыма
18:20 06.04.2020
США: Росія повинна припинити блокування українських ЗМІ в окупованих Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд