Міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Серейде в телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою запевнила , що санкційний тиск на РФ буде збережено до цілковитого виконання нею Мінських домовленостей.

"Міністр Серейде запевнила Дмитра Кулебу, що санкційний тиск на РФ буде зберігатися до повного виконання нею Мінських домовленостей. Вона підтвердила незмінність позиції Осло щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС України, пише Інтерфакс.

Також Сорейде повідомила про зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, на якому вони надали додаткову підтримку нашій державі. Вона запевнила, що Україна залишається високо на порядку денному Альянсу. Дмитро Кулеба подякував за непохитну підтримку України.

Міністр звернув особливу увагу на результативну співпрацю України і Норвегії в ООН задля протидії спробам Росії підірвати санкції під прикриттям пандемії COVID-19. Глави МЗС погодилися, що одночасно з коронавірусною кризою у світі різко зріс обсяг дезінформації та пропаганди, яким потрібно спільно протидіяти.

Крім того, Кулеба звернувся до норвезької колеги з проханням сприяти захисту громадян України, які залишаються в Норвегії нині, і отримав запевнення в такому сприянні.

Співрозмовники також обговорили боротьбу з поширенням Covid-19.

Зокрема, глава МЗС України подякував за внесення Норвегією 14,5 млн євро в кризовий фонд ООН для протидії Covid-19, ресурси якого йдуть і на підтримку України.

Кулеба також подякував за запрошення відвідати Норвегію, як тільки мине пандемія, і прийняв його. У свою чергу, він запросив норвезьку колегу відвідати з візитом Київ. Вона також з радістю прийняла запрошення.