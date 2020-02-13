ПриватБанк трансформував свою позицію в суді щодо питання кримських вкладів і вперше почав документально підтверджувати наявність зобов'язань перед кримськими вкладниками.

Про це пише адвокат Дмитро Дугінов, голова ГО «Рада захисту прав споживачів фінансових послуг» в статті для Центру журналістських розслідувань «Кримські вклади ПриватБанку: успіхи і нові можливості».

«В даний час ми спостерігаємо чергову трансформацію позиції банку в кримському питанні. З одного боку, банк як і раніше не визнає свої зобов’язання перед кримчанами. Однак, згідно з новою позицією банку, належним відповідачем у таких справах є фінансова компанія «Фінілон», якій банк в листопаді 2014 року перерахував понад 8 млрд гривень для виконання зобов’язань перед кримськими клієнтами. Фактично це означає, що банк вперше почав документально визнавати свої зобов’язання перед клієнтами за станом на 17 листопада 2014 року. А, отже, у низки клієнтів банку, які відчувають труднощі в доведенні наявності і суті договірних відносин з банком, з’явився шанс домогтися справедливості в суді», – зазначив Дугінов.

За його словами, таким чином шанс повернути свої кошти з’явився у клієнтів ПриватБанку, які програли йому суди в зв’язку з неможливістю підтвердити факт укладення договорів з банком і передачі йому грошей. Крім того, ця інформація має цінність для тих, хто ще не звертався до суду для стягнення заблокованих ПриватБанком коштів в зв’язку з неповним або неналежним чином оформленими пакетом документів.

«Це, безумовно, важливе досягнення Ради, яка протягом п’яти років усіма доступними способами добивається рішення «кримського» питання, не даючи можливості органам державної влади зняти його з порядку денного», – зазначив глава Ради захисту прав споживачів фінансових послуг.

Він нагадав, що з моменту блокування ПриватБанком коштів його «кримських» клієнтів в 2014 році, правова позиція банку була незмінна і зводилася до кількох тез: всі гроші і інформація про зобов’язання банку перед кримчанами «вкрадена окупантами»; належним відповідачем за позовами банку є Фонд захисту вкладників РФ, у зв’язку з чим в банку відсутні підстави для повернення кримчанам грошей.

«Отримання підтвердження факту укладення договорів з банком і передачі йому фінансових коштів його «кримських» клієнтів – одна з першочергових і досить складних задач, успішне вирішення якої становить левову частку успіху судового процесу. Незважаючи на очевидність того, що банк має повну інформацію про свої зобов’язання перед кримчанами, домогтися цього було вкрай складно. Шляхом адвокатських розслідувань в рамках кримінальних справ і методом ретельного опрацювання системи «Приват24» нам, як правило, вдається роздобути необхідну інформацію, використовувати її в якості доказів у суді і виграти процеси. Але раніше банк ніколи з власної ініціативи не підтверджував цю інформацію», – підкреслив Дугинов.